中国驻哈萨克斯坦使馆举办哈中留学生联谊会

哈通社阿斯塔纳 -- 据中国驻哈萨克斯坦大使馆消息，25日，中国驻哈萨克斯坦使馆在首都阿斯塔纳举办哈中留学人员联谊招待会。

中国驻哈萨克斯坦大使张汉晖出席活动并致辞，哈萨克斯坦留华毕业生代表、中国在哈留学生代表逾200人欢聚一堂，共话友谊与合作。







张大使在致辞中表示，在纳扎尔巴耶夫总统的领导下，哈萨克斯坦在独立的25年间取得了举世瞩目的成就。哈中两国是传统的友好邻邦，两国人民的友好往来历史长达2000多年。当前，两国关系正处在历史发展的最好时期，各领域合作不断发展，各行各业都需要熟悉两国国情的专业人才。



张汉晖表示，哈中留学生作为两国关系的未来，不仅是两国优异的传承者，也是两国合作的推动者和建设者。中国驻哈萨克四天大使馆将继续鼓励和支持中哈互派留学生进行深造，加强与留学生们的交流与沟通。



张大使还提议两国留学生建立微信群，分享"朋友圈"，努力成为推动两国关系的友好使者。







哈中两国留学生代表在会上发言，讲述了各自在中国和哈萨克斯坦的留学经历，并表示将努力为两国合作和人文交流作出努力和贡献。



据悉，此次联谊活动加深了哈中留学生相互之间的了解和友谊，整场活动气氛友好而热烈。







中国驻哈萨克斯坦使馆还特别为留学生组织了抽奖活动，并为每位与会学生准备了精美的慰问品。







为表谢意，哈留华毕业生向张大使赠送了哈萨克民族服饰。



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