纳扎尔巴耶夫：苏联解体是自然的过程

哈通社阿斯塔纳 -- 纳扎尔巴耶夫总统25日在总统府接受俄罗斯国家电视台24频道采访时表示，苏联解体是自然的过程。

纳扎尔巴耶夫告诉记者："无论好坏，过去的事情终归已经过去，没有人能够改变历史。我一直都在关注人民讨论的问题，很清楚他们在我这里寻找答案。作为当时的见证者之一，我曾身处风暴的中心，并为此操心费力。或许您还记得，在剧变的进程当中，中亚和哈萨克斯坦人民始终支持改革的继续，并希望能够维持苏联的存在。无论后人如何评说，有一点却是无可争议的--苏联解体是历史的必然。"



纳扎尔巴耶夫还以经济活动中，大型企业之间的竞争和相互吞并来描述苏联的结局。总统表示，强大的苏联赢得了所有的战争，但由于国内经济体系的失衡，最终在国际经济竞争中遭到了失败。



在谈及俄罗斯的现状时，纳扎尔巴耶夫总统说："对于俄罗斯社会的现状，我不得不说俄罗斯是全球国土面积最大的国家，拥有丰富的自然资源和爱国、勤劳的人民。这是一个能够战胜一切艰难险阻的国家，即使在今天，俄罗斯依然拥有成为一个伟大国家的能力。"





纳扎尔巴耶夫总统还谈到了哈萨克斯坦的工业发展潜力，他表示，哈萨克斯坦拥有丰富的石油和有色金属资源。通过工业创新发展规划，哈萨克斯坦可以进一步发掘自身的工业潜力，生产加工更多具有经济效益的产品，并实现工业产品的加工和出口。



总统表示，哈俄两国虽然都拥有大量的农工综合体，但自身很少对农业产品进行再加工，而是更多的选择从欧洲国家进口此类产品。



"要摆脱这种情况，就需要大力推动工业的发展。当然，像纳米技术、可替代能源、生物化学等领域的发展也必须同步进行。从某种意义上说，外界对俄罗斯实施的制裁也有一定的好处，因为制裁正在迫使俄罗斯实现自我的突破。"他说。





纳扎尔巴耶夫最后表示，哈萨克斯坦作为欧亚经济联盟轮值主席国，支持摩尔多瓦加入欧亚经济联盟的意愿。



【编译：小穆/木合塔尔·木拉提】