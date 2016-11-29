江布尔州将建新金矿生产企业 采用全新德国技术进行生产

哈通社塔拉兹 - 德国Aurum Deutschland AG公司正计划在阔尔岱县境内建立一座拥有独特生产工艺的金矿生产企业。

据悉，在日前于塔拉兹召开的"Taraz Invest - AgroChemical Day 2016"投资峰会上，江布尔州州长与Aurum Deutschland AG公司正式签署了采矿和冶金综合体工程建设合作备忘录。



江布尔州州长卡里姆•阔科尔巴耶夫与Aurum Deutschland AG公司总裁约根•施塔勒在有关采矿和冶金综合体建设及金矿提炼相关协议上签字。



在接受哈通社记者采访时，德国Aurum Deutschland AG公司总裁约根•施塔勒表示，他出生于江布尔州库尔岱县，是土生土长的本地人。



"如今我回到了家乡，并在这里建起了工厂。"他说。



据悉，即将在库尔岱县玛伊布拉克金矿建立的黄金精炼企业，预计年产黄金5-6吨。



根据计划，工厂建设资金约为2.5亿美元，而项目总投资则为3亿美元，德国企业持全部股份。



预期届时该企业将为库尔岱县新增900多个工作岗位。



约根•施塔勒对记者表示，目前德方仍在对玛伊布拉克金矿进行勘探工作。



"我们在这里的投资达3亿美元，预期在3年内完成所有的计划安排。根据目前的进度，大约将在一年半以后开始工厂的建设。黄金的精炼生产过程中，将采用全新的德国科技，这项技术目前还没有被其他国家掌握，我们计划首先在哈萨克斯坦采用这一新技术。"他说。



【编译：木合塔尔·木拉提】