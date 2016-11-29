民族和睦大会扩大会议在首都召开 国务秘书出席并讲话

哈通社阿斯塔纳 -- 据总统府新闻局消息，为庆祝哈萨克斯坦独立25周年，哈萨克斯坦民族和睦大会29日在首都阿斯塔纳召开扩大会议。

国务秘书古丽莎拉•阿布德哈勒科娃出席会议，并发表讲话。



阿布德哈勒科娃在讲话中表示，2016年哈萨克斯坦民族和睦大会通过了《关于加强哈萨克斯坦的统一和团结概念》、《哈萨克斯坦民族和睦大会2025年发展概念》以及《永恒的国家爱国行为》等战略文件，并进一步规范了和睦大会的管理制度，落实了大会新的职能方向和范围。



同时，民族和睦大会在2016年还确立了社会和谐和调解委员会制度、实施了"大国--大家庭"全国性慈善项目。



阿布德哈勒科娃指出，在实现哈萨克斯坦的伟大复兴、落实民族和睦大会各项计划的过程中，纳扎尔巴耶夫总统发挥了举足轻重的特殊作用，为哈萨克斯坦做出了重要的贡献。



会议还就独立以来我国在纳扎尔巴耶夫总统的领导下取得的成就、总统对形成社会和谐和睦和团结的哈萨克斯坦模式发挥的作用进行了讨论。



据悉，民族和睦大会第一副主席叶尔阿勒•图格江诺夫、议会马吉利斯部分议员、和睦大会成员、社会公众人士和科学家们出席了会议。



【编译：小穆 审校：木合塔尔·木拉提】