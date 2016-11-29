国际数学与科学趋势研究报告出炉 我国学生表现优异

哈通社阿斯塔纳 -- 11月29日阿斯塔纳时间15时，国际教育成就评价协会公布了最新的国际数学与科学趋势研究报告。

根据调查结果，我国中小学生的数理能力表现突出，与俄罗斯一同名列前茅，领先于美国、英国、德国、加拿大、奥地利、以色列、瑞典、丹麦、荷兰、波兰、捷克、立陶宛、马来西亚、土耳其等国家。



据悉，国际数学与科学趋势研究（Trends in International Mathematics and Science Study, 简称TIMSS）分别对49个国家的四年级学生和39个国家的八年级学生的数学和科学科目进行了评估。



根据2015年TIMSS报告，我国学生整体表现比其他国家和地区好，其中四年级学生在数学和科学科目中分别位列第7名和第9名，而八年级学生则分别位列第8名和第12名。



TIMSS由国际教育成就评价协会组织，是通过调查试卷来评估学生对知识的掌握、应用和推理能力，以及问卷调查来了解他们对学习态度的国际教育评价研究和评测活动。自1995年起每四年举行一次，测试对象为四年级和八年级学生。调查最终会根据学生的表现，将其归纳为四类，即基本、中水平、高水平以及优等（Advanced）。



【记者：鲁斯兰•哈毕索夫 编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】