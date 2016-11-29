伊朗外交顾问：宗教与恐怖主义完全无关

哈通社阿斯塔纳 - 伊朗伊斯兰共和国外交部顾问赛义德•拉苏勒•穆萨耶夫认为，叙利亚内乱的起因应正确的传达给公众，而担任联合国安理会非常任理事国的哈萨克斯坦，将有能力实现这一点。

穆萨耶夫出席了28日在阿斯塔纳举行的《哈萨克斯坦独立25周年：业绩、成就与未来战略》国际研讨会并发言。



他说："中东问题，尤其是叙利亚战乱问题成为了我们今天讨论的焦点。此外，逊尼派和什叶派之间的纷争，也得到了与会各界的讨论。我认为，我们有必要找出一条解决这些复杂问题的出路，而且尤其需要注意区分恐怖主义与宗教信仰之间明显的区别，两者完全不是一个概念。我们应设法让国际社会清楚地认识到，恐怖主义组织的行为，与宗教体系内部的争论是泾渭分明的。伊朗在这一问题上，有着明确的立场。明年起，哈萨克斯坦将开始履行其联合国非常任理事国的职务，我们相信，届时哈萨克斯坦必然会对叙利亚问题作出正确的说明。"



值得一提的是，下院议员玛吾利安•阿希姆巴耶夫在28日的会上提议，应建立一个针对中亚国家的一体化组织。



此外，结合当前大国之间的制裁战争和相互对立的国际环境，阿希姆巴耶夫强调哈萨克斯坦有必要对外交政策进行调整。



他表示，应该将欧亚经济联盟建设成一个更加开放的组织，以促进组织内部的不断发展。他还表示作为欧亚经济联盟的重要成员，哈萨克斯坦可以成为欧洲与中国之间联系的纽带。



【编译：木合塔尔·木拉提】