历史上的今天：国际信息保护日

哈通社阿斯塔纳 -- 11月30日是国际信息保护日。

1988年美国计算机协会（Associationfor Computing Machinery，ACM）将11月30日公布为国际信息安全日。该节日旨在提醒用户保护计算机和存于其中的所有信息的重要性。



1988年首次发现了通过互联网传播的第一种蠕虫病毒，并将其命名为莫里斯蠕虫。该蠕虫由康奈尔大学学生罗伯特·泰潘·莫里斯（Robert Tappan Morris）编写，于1988年11月2日从麻省理工学院（MIT）施放到互联网上。自此之后，工作人员意识到了保护信息安全的重要性。



值得一提的是，1983年11月3日，弗雷德·科恩（Fred Cohen）博士研制出了一种在运行过程中可以复制自身的破坏性程序，伦·艾德勒曼（Len Adleman）将它命名为计算机病毒（computer viruses），被确认为第一个计算机病毒。



此外，2000年5月3日，再次发现了由Michael Buen编写的一个利用电子邮件传播的蠕虫，由于其工作原理是以简单的ILOVEYOU标题出现，并挟带附件"LOVE-LETTER-FOR-YOU.TXT.vbs"，因此被命名为"I LOVE YOU"蠕虫。该蠕虫的工作原理看似简单，却造成了世界55亿美元的损失，使它成为史上最强的蠕虫。此蠕虫将会重新覆写电脑上受感染的如音乐、多媒体等重要文件。它也对受害者的邮件通讯列表上的每个朋友寄出病毒信，此蠕虫仅感染运行Microsoft Windows系统的电脑。



这一系列事件，逐渐使世界各地的程序员们意识到蠕虫和病毒的危害以及信息安全的重要性，并希望通过国际信息保护日时刻提醒每一位计算机用户安装防病毒软件和防火墙（防火墙），并设置难以破解的密码，以预防蠕虫或病毒的入侵。



【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔·木拉提】