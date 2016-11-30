国家独立日之际 哈萨克斯坦国旗将在南极最高点飘扬

哈通社阿斯塔纳 -- 哈萨克地理协会主席托列根•塔斯坦别科夫30日在国家新闻发布中心召开的新闻发布会上表示，国家独立日之际，哈萨克斯坦将在南极州最高峰——文森峰上树立国旗。

塔斯坦别科夫说："令人期待的第25个国家独立日即将来临，哈萨克地理协会将派遣由青年科学家和运动员组成的‘独立日极点'科研考察队前往南极极点进行考察工作。"



"独立日极点"科研考察队队长马戈詹•萨格姆巴耶夫说："科研考察队将于首任总统日，也就是12月1日开始对南极极点进行考察，并于12月16日，也就是国家独立日期间，在南极洲最高峰——文森峰上树立哈萨克斯坦的国旗。"



据萨格姆巴耶夫介绍，文森峰离南极极点约有1200公里，考察队计划通过滑雪方式走过整个路程的六分之一（200公里）。



据悉，"独立日极点"科研考察队成员在南极将对环保、生物和人体生理学等领域进行考察工作。



文森峰（Vinson Massif）是南极洲最高峰，海拔4,897公尺(16,066呎)。 位于艾尔斯渥兹山脉，在森蒂纳尔(Sentinel)与赫里蒂奇(Heritage)岭之间，俯瞰龙尼冰棚(Ronne Ice Shelf)。1935年由美国探险家艾尔斯渥兹发现。



文森峰虽然高度不高,但在七大洲最高峰中，它是最后一座被登顶的山峰。它要求攀登者拥有足够的经验来应对极度的低温、大风和高海拔。



【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔·木拉提】