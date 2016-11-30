我国登山爱好者攀登"努尔苏丹"高峰

哈通社阿拉木图 - 为庆祝哈萨克斯坦独立25周年以及首任总统日，我国登山和攀岩运动联合会组成登山团队，攀登伊犁阿拉套山峡谷的著名山峰--"努尔苏丹"高峰。

为此，阿拉木图市政府还特意召开了新闻发布会。



登山和攀岩运动联合会主席哈兹别克•瓦利耶夫在新闻发布会上介绍了本次活动的详细安排计划。



瓦利耶夫说："为庆祝独立25周年和首任总统日，由64人组成的登山组于11月27日踏上了攀登努尔苏丹高峰的路程。当日因大雪纷飞、天气寒冷，登山组未能全部爬上高峰，只有42人顺利到达目的地。该活动得到了总统办公厅、阿拉木图市政府以及文化和体育部体育委员会的大力支持。努尔苏丹高峰位于博格达诺维奇冰川顶部，北部与卡尔勒套、东部与阿利斯托夫山峰连接。1930年7月17日，由别洛戈拉佐夫率领的登山组曾攀登此峰，并将其命名为‘小阿拉木图'山峰。后来于1935年7月11日，阿拉木图市召开首届苏联共青团登山活动，将此峰命名为‘苏联共青团'山峰。1997年，出席登山活动的代表团为纪念首任总统日，将此峰更名为‘努尔苏丹'高峰。努尔苏丹高峰每年都会举行各种赛事活动。"



据悉，努尔苏丹高峰的海拔高度为4376米。



【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔·木拉提】