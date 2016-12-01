太平洋联盟国家确认参展阿斯塔纳世博会

哈通社阿斯塔纳 -- 据总理官网消息，太平洋联盟国（智利、哥伦比亚、墨西哥、秘鲁以及巴巴多斯）于11月30日确认参展阿斯塔纳世博会。

太平洋联盟国代表表示，联盟国成员高度重视主题为"未来能源"的2017世博会。因为在世博会期间，来自世界各地的参展方将展现能源效率和替代能源领域的最新技术。



据太平洋联盟国代表介绍，联盟国成员正在积极准备参展世博会。即使拥有丰富的矿物资源，智利目前正大力推进太阳能和风能利用领域的技术；拥有丰富的水能资源、天然气、凝析气等财富的秘鲁则准备展出 开发和利用太阳能、风能以及地热能的高科技技术；哥伦比亚则在替代能源领域拥有丰富的经验，是研发出太阳能汽车的发达国家之一；身为石油生产国的墨西哥也正在积极研究开发新能源技术。



据悉，阿斯塔纳世博会将于2017年6月10日至9月10日举行，参观者预计将超过200万人次。



截止目前，共有111个国家和18个国际组织确认参展2017阿斯塔纳世博会。其中，101个国家已任命各自的世博会专员，并有90个国家签署了参展合同。



【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔·木拉提】