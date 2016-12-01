扎斯吾扎科夫出席独联体国防部长会议

哈通社阿斯塔纳 -- 国防部长萨肯•扎斯吾扎科夫率团出席了，11月30日在莫斯科举行的独联体成员国国防部长委员会第七十一次会议。



会议期间，独联体成员国就进一步促进独联体联合防空系统的发展、加强巩固武装部队工程兵队之间的相互合作、推进通信系统的发展、加强成员国之间在人道主义排雷的合作关系、加强军事训练、在成员国间举行军事活动等一系列事宜进行了讨论。



独联体成员国国防部长一致认为，为解决航空航天与国防行业领域的问题，独联体联合防空系统应制定新的发展方向。



此外，独联体成员国代表还提议，在独联体成员国间建立新的高等军事教育学校协会。



建立高等军事教育学校协会是独联体成员国国防部长委员会高度重视的计划之一，旨在通过建立共同的教育空间，从而进一步加强成员国之间的军事合作。







各国防部长在会议中还对亚美尼亚在2016年举行的国际活动进行简要结论，并就通过军事演习进一步促进独联体成员国武装部队之间的合作关系进行讨论。



根据会议结果，独联体成员国代表就明年的工作规划进行了总体安排，其中包括为庆祝独联体成员国国防部长委员会成立25周年而将实施的国际活动。



【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔·木拉提】