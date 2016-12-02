国语配音版《海洋奇缘》在阿斯塔纳和阿拉木图上映

哈通社阿斯塔纳 - 迪斯尼公主系列最新动画《海洋奇缘》哈萨克语配音版，日前已于阿斯塔纳、阿拉木图和齐姆肯特市各大影院上映。

由国语配音的影片，讲述了14岁的少女莫阿娜为寻找传说中的半神毛伊而踏上位置旅程的冒险故事。



故事背景位于距今2000多年以前的太平洋地区。



值得一提的是，本片的哈萨克语配音演员均为哈萨克斯坦著名的歌手和艺人。



为这部迪斯尼大片献声的著名艺人包括：莉迪亚•卡德恩（Лидия Кәден）、纳泽尔可•赛力克博洛娃（ Назерке Серікболова）、玛柯帕勒•伊萨别科娃（ Мақпал Исабекова）布尔库特（Бүркіт）、贾尼别克•穆萨耶夫（ Жәнібек Мұсаев）以及斯利姆•卡什卡巴耶夫（ Сырым Қашқабаев）等。







值得一提的是，官方哈萨克语配音版《海洋奇缘》，亦属于哈萨克斯坦"博拉沙克"企业基金会哈萨克语推广项目下，与迪士尼公司合作翻译配音的第三部迪斯尼动画长片。



自2011年至今，该项目支持下，已有16部优秀外国影视作品被引进国内，并进行了哈萨克语配音。 《海洋奇缘》哈萨克语版配音导演为莉塔•阿布谢娃（Рита Әбішева），项目音乐顾问为库尼姆古勒•勃拉姆巴耶娃（Күнімгүл Борамбаева）。



《海洋奇缘》，是一部美国华特迪士尼动画工作室制作、并由华特迪士尼影业所发行的2016年音乐奇幻喜剧冒险电影，由《小美人鱼》、《阿拉丁》和《公主与青蛙》的导演罗恩•克莱门茨和约翰•马斯克联合导演，是第56部迪士尼动画长片。







【编译：木合塔尔•木拉提】