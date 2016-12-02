国际油价持续回升 坚戈不断走强

哈通社阿斯塔纳 -- 因石油输出国组织（OPEC）周三在维也纳召开的会议上达成了2008年以来的首个减产协议，油价持续回升，布兰特原油价格触及约16个月最高。

周四，伦敦ICE Futures证卷交易所交易记录显示，布伦特原油期货价格持续上涨，每桶价格为54.53美元，为2015年7月27日以来最高。

纽约商品交易所(NYMEX) WTI轻质原油期货价格上涨至每桶51.06美元。

OPEC主要成员国沙特同意大幅减少产量，将日产量减少约50万桶，至1,006万桶。OPEC第二大产油国伊拉克同意减产20万桶/日，将日产量降至435.1万桶。

OPEC同意伊朗从10月的产量水平小幅提升，但日产量不得超过379.7万桶。

根据协议，非OPEC成员国应日产量降至60万桶，其中俄罗斯减产至30万桶/日。而剩下的30万桶由哈萨克斯坦、阿塞拜疆、墨西哥、哥伦比亚、阿曼、玻利维亚、埃及、巴林、挪威和加拿大在内的国家分担。但目前哈萨克斯坦具体的减产份额仍未明确。

据悉，哈萨克斯坦或将出席12月9日与OPEC召开的非OPEC成员国会议。

受石油价格变动影响，坚戈汇率亦出现了小幅波动。

哈萨克斯坦证券交易所（KASE）2日上午公布的坚戈兑换外币平均汇率结果显示，美元兑坚戈的平均汇率为334.34坚戈（-7.10坚戈），外汇交易总额为5700万美元（+2080万美元）。

【编译：小穆 审校：木合塔尔·木拉提】