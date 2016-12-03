中国学者讲解“一带一路”基本模型

哈通社阿斯塔纳 -- 由中国国家发展改革委国际合作中心主办的"中国经济与国际合作年会暨新‘巴山轮'会议·2016"于11月26日-27日在北京举行。

中国人民大学中国经济改革与发展研究院副院长、教授陈甬军出席并演讲。



他表示，可以理解"一带一路"基本的模型是中国提供软贷款给某一个国家，比方哈萨克斯坦一百亿美元，条件是要进口中国的产能，中国的公司给你建高速公路和港口，这样可以长远推动经济发展，获得双赢。

以下为演讲实录：

刚才讲了很多的案例，我们回归到"一带一路"它本身作为战略，为什么能够实现？它有个自己内洽的核，就是它的经济回落。第一个观点"一带一路"三位一体既是倡议，又是项目，又是战略。倡议和平发展，对外关系讲了很多，战略是中国新内容的对外开放，继续对外开放的2.0、3.0版。对我们企业来说，它是个国际合作项目，三位一体观察这个项目，我们既有高层，又有外交，更有经济，有利于企业走出去。

项目有什么依据？习主席在7月1日讲话中讲了不忘初心，在一带一路国际合作项目推进一些东西，这是吸收了我本人所在的智库和意见上去了。这样全面来推进，我们可能会比较扎实地进行。

第二个观点倡议的背景，我们为什么提出"一带一路"？中国人有产能，第二我们有中高端的技术，高铁、动车为代表。第三我们有外汇储备的供给能力。供需结合，为"一带一路"出台提供了经济背景。

第三我们可以理解"一带一路"基本的模型是中国提供软贷款给某一个国家，比方哈萨克斯坦一百亿美元，条件是要进口中国的产能，中国的公司给你建高速公路和港口。这样我们中国的公司拿到订单以后就出去了，同时跟你定了合同，拿到了利润。哈萨克斯坦跟我们合作以后，可以在三年五年以内完成二十年内做成的基础项目。

拿什么来换？一个是高速公路，第二公共的平台还不了，但是GDP扩大了，可能增加政府的税费来归还。比方三五年落地以后，长远推动经济发展，所以获得了双赢。我们和亚洲国家有双边共赢，有刚才说的机制。非洲国家也同样可以加入，欧洲国家它需求低迷，但是它有好东西，工业强国。所以跟中国合作组建一个混合公司，这是很好，国际产能合作计划、第三方计划，所以欧洲国家跟我们这个计划总体上跟美国相比，就是由于经济利益。我们有什么依据？前两天跟欧洲国家的互动。

美国行不行？当然可以，因为美国也遇到需求不足，它有好东西，但是它因政治上的问题没有跟我们合作。所以我做这张图的时候，我的博士生就不愿意做，说美国、加拿大不跟我们合作？一年以后，又要跟我们合作了，加拿大特鲁多要访问北京，第一件事要加入亚投行。甚至可以预言如果撇开政治上的问题，我们也可以到美国跟他们谈判，所以这个理论模式也是可以成立的。澳洲国家行不行？当然可以，它有好东西、资源、矿产、农业跟我们合作，到第三方跟我们合作，大家互利共赢。

我们"一带一路"的本质是什么？习主席八月份讲话提到了一条，"本质上是通过提高有效供给催生新的需求，实现世界经济再平衡"，这条非常重要。是我们中国为世界经济发展做出了重大的贡献，跨时代的贡献。今年的全世界GDP是77万亿，但是现在全世界需求不足，假设我们缺少一万亿美元的需求，中国去年是148亿，假设今年我们达到400亿投资出去，按照1：5，那就是两千亿。所以在一万亿的出口当中，我们为全世界再平衡创造了条件。蓝色的就是缺口，但是我们"一带一路"做出了五分之一左右，这是个大体的比喻。"一带一路"走出去为世界经济再平衡创造了贡献。

总结一下"一带一路"的经济本质，微观可以实现合作双赢，宏观我们助推世界再平衡，谢谢大家。