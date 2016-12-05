意大利总理伦齐宣布将辞职

哈通社阿斯塔纳 -- 当地时间周日晚，意大利总理伦齐宣布下台，承认在修宪公投中失败。

出口民调显示，反对修宪者占多数，约为60%，支持者仅有40%。



路透社报道，国营意大利国家电视台（RAI）的票站民调指出，支持这项改革的得票率介于42%至46%，反对占54%至58%。另两项票站民调也显示类似结果，反对的得票率领先至少10个百分点。



伦齐回应称，将在周一下午向意大利总统马塔雷拉提交辞呈。



伦齐周一早间在总理官邸表示，他对此次失败负全责。

周日举行的意大利修宪公投主要涉及政体改革，包括削弱参议院权力，如减少席位、取消参议员普选，以及把地方政府一些决策权收归中央。公投选票上的问题包括：你是否赞成宪法中关于削弱平衡的议会两院制、减少议会议员人数、限制议会开支、修改宪法第二部份第五章的修订等内容。

受国际金融危机影响，意大利近几年经济一直不景气，伦齐2014年初上台，成为该国历来最年轻总理，但他掌政以来，经济仅有缓慢好转。伦齐一再表示，修宪目的在于精简机构、节约开支、确保政府执政能力，这有利于推行必要的改革措施。但反对者称，修宪损害权力制衡机制，赋予政府过多权力。



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