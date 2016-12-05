公职人员工作时间不得从事宗教活动

哈通社阿斯塔纳 - 哈萨克斯坦宗教事务和社会组织管理部副部长别热克•阿仁5日在首都阿斯塔纳召开新闻发布会，就我国宗教管理政策及现行宗教管理工作具体情况向媒体进行介绍。

在新闻发布会上，副部长明确表示，政府公职人员不得在工作时间从事和参与宗教活动。



据悉，有媒体记者在新闻发布会期间向阿仁副部长就宗教管理问题提问，并询问："我国政府机构的公职人员，是否被允许参加宗教活动，例如每周五的礼拜活动？"



对此，别热克•阿仁做出了如下回复：



"国家政府机关的公职人员，将被视为类似于军人的、具有明确任务和责任的人员。当一名公民进入政府机构工作，则意味着其肩负起了国家法律所赋予的重要责任。因此，在工作时间内，他有义务完成交付给他的工作而非从事其他与之无关的事务。在工作场所中宣扬自身的宗教信仰也是不被许可的。政府公职人员还面临着严格的着装要求，这与职业道德也有关系。总之，作为国家形象的重要组成部分，政府公职人员必须服从相关规定的要求。"







副部长在新闻发布会上表示，根据2013年通过的相关法案规定，政府机构及其附属建筑附近300米范围内，不得设置宗教场所。



此外，阿仁副部长还透露，目前国内部分宗教场所中，出现了持错误宗教思想和非传统宗教观念的宗教人士，破坏合法宗教活动并同宗教机构神职人员发生言语争执的情况。



别热克•阿仁建议我国公民，一旦在日常宗教活动中发现此类情况，应立即报警。



【编译：木合塔尔·木拉提】