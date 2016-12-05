藏宜家直播过夜 中国一对男女遭保安报警被捕

哈通社阿斯塔纳 -- 中国一对男女为在社媒直播吸引收视率，竟偷偷躲在北京的宜家过夜，说是要回味童年躲猫猫的滋味，结果遭宜家保安发现并报警捉人。

根据《新华网》报道，这对男女上周五在社媒宣称，隔天会在宜家直播过夜，并称"这次一定会战胜保安大哥。"

当事人赵姓男子星期六同一名女伴来到了宜家，并在晚上开始直播，有约8000人收看。男子在宜家10点关店前躲在衣柜中，并继续同观众互动。



不过在10点20分左右，商场保安发现了男子，并将他带走，然而直播程序没有关闭，将保安报警、警方到场问话过程全程直播。

男子事后通过微博道歉，表示这么做只是借鉴国外顾客在宜家过夜的做法，同时也是要回味童年时躲猫猫的乐趣。

自社媒开通直播模式以来，在中国已兴起一股直播潮流，为吸引网民眼球，一些"主播"无所不用其极地争取网民关注，包括进行不法活动。

有网友爆料，两人"挑战宜家过夜"的直播视频通过打赏的方式获得了600万"金币"，折合成人民币为6万元，不过赵男辩称："实际只有6000多金币打赏，折合人民币不到100元，并且因为直播账号已经被封，完全没有从中获得任何利益。"



【编辑：木合塔尔·木拉提】