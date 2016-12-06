哈萨克斯坦旅游企业参加第十一届新疆冬博会

哈通社阿斯塔纳 -- 据投资和发展部消息，为期3天的2016中国西部冰雪旅游节暨第十一届中国新疆冬季旅游产业交易博览会（冬博会）11月25日在新疆国际会展中心举行。

本届冬博会包括哈萨克斯坦、俄罗斯、乌兹别克斯坦、亚美尼亚、冰岛、挪威和马拉西亚在内的28个国家和地区以及多家中国国内旅游企业参展。

目前，中国已成为世界第一大出境旅游消费国。2005年，中国出境游客数量为3500万人次。2015年中国出境游客数量增长至1.25亿人次，累计消费达2千亿美元。

根据投资和发展部旅游产业发展司指示，"阿塔梅肯"企业家协会代表、阿拉木图市和东哈州政府代表以及zhibekzholy、KazUnion、Bekzada和Abdi Travel等旅游企业参加了本届博览会。

期间，投资和发展部旅游产业发展司代表与中方代表，就加强两国旅游合作项目、2017年哈萨克斯坦中国旅游年相关事宜进行了讨论。

除此之外，双方还就落实投资和发展部与中国国家旅游局签署的《关于便利中国公民赴哈国团队旅游备忘录》相关问题进行了商讨。

【记者：萨德克·阿克加诺夫 编译：小穆 审校：木合塔尔·木拉提】