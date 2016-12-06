中海油中标墨西哥两个深水石油区块

哈通社阿斯塔纳 -- 据道琼斯消息，中国海洋石油总公司(Cnooc)5日赢得与墨西哥国有石油公司(Pemex)联合开发墨西哥湾2个石油储量丰富地区的竞标。

据悉，此次招标的深海石油区块被称之为墨西哥能源改革“皇冠上的明珠”。



招标区块共有10个区域，中海油中标的是1号区域和4号区域。



其中，4号区域位于美国与墨西哥海上边界之墨西哥湾佩尔迪多折叠带(Perdido Fold Belt)上，面积1876.7平方公里。



据墨西哥能源部指，4号区域轻质和超轻原油中含有约5.4亿桶油当量。



墨西哥能源部长佩德罗•华金•科尔德韦尔(Pedro Joaquín Coldwell)表示，招标结果表明"墨西哥是个很有竞争力的、吸引来各方投资的国家。"



华金•科尔德韦尔表示，墨西哥政府乐见中国前来"竞标并获得胜利。如果这有助于开启（中墨关系的）新篇章，将是能源改革收获的额外好处。"两年前，墨西哥取消了一项由中资牵头的财团赢得的价值36亿美元的高铁合同，造成中墨两国关系紧张。



据悉，中海油向墨西哥方递交的标书中，其中一份标书提出向墨西哥政府缴纳最高17%的额外石油产地使用费。



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