托卡耶夫向中国陈述哈萨克斯坦对变化中的世界的观点

哈通社北京 --正在对中国进行正式访问的哈萨克斯坦参议院（议会上院）议长卡斯木卓玛尔特•托卡耶夫，6日在位于北京的中国国际问题研究院举行主题为《变化中的世界：哈萨克斯坦视角》的演讲。

中国社会科学院代表、中国现代国际关系研究院代表、中国国务院发展研究中心代表、哈萨克斯坦、俄罗斯、塔吉克斯坦等国家驻中国大使馆代表、吉尔吉斯斯坦、亚美尼亚、阿塞拜疆、格鲁吉亚、白俄罗斯、乌克兰等国家外交人员、中国驻哈萨克斯坦前任大使张德广、周晓沛、姚培生以及哈萨克斯坦在华留学生出席了演讲。



演讲中，托卡耶夫表示，在哈萨克斯坦独立25周年以及中哈两国建交25周年以来，双边关系发展顺利，各领域互利合作日益深化，两国在国际事务中保持着良好合作。



托卡耶夫向中方代表介绍了"光明大道"经济计划、"中国西部-西欧"国际交通走廊以及欧亚大陆的高速多式联运通道计划。托卡耶夫表示，哈萨克斯坦身为连接欧亚大陆的交通枢纽，将进一步推进运输及物流领域的发展。



托卡耶夫还陈述了中东难民流动、阿拉伯之春对中东国家所造成的影响以及非法移民流动对全球政治形势造成的显著影响等一系列重大问题。



"如今，随着冲突的持续增加以及其影响范围的急剧扩大，导致了国家经济的崩溃、居民生活水平的恶化以及大规模移民等严重后果。根据联合国的调查研究结果，在2011-2015年期间，阿拉伯之春对中东国家造成了6140亿美元的经济损失，而全球难民人数也提升至6500万人。非法移民流动已成为对世界政治形势造成巨大影响的新因素。欧洲未能顺利解决中东难民流动问题，导致了民族主义情绪高涨，最终引发了欧盟国家的内部矛盾，迫使英国退出欧盟。"他说。



此外，托卡耶夫还介绍了亚信会议在亚洲大陆的影响力。



托卡耶夫说："1992年10月，纳扎尔巴耶夫总统提出成立亚洲相互协作与信任措施会议（亚信会议）的提议。亚信会议在周边安全问题上发挥着愈益重要的作用，已成为将亚洲整合为一个拥有共同价值与规范的统一平台。如今，我们正计划将亚信会议准变为国际组织，但我们都很清楚，这将会是一个长期的计划。"



托卡耶夫还指出了纳扎尔巴耶夫总统举办的世界和传统宗教领袖大会的重要性。



"90年代初，很多人都对美国著名学者亨廷顿提出的‘文明冲突论'有许多不满，对该文章进行批评。但我们不能否认文章内容中的一些真相，许多冲突和矛盾并不是在主要宗教之间引发的，而是在宗教派系之间（什叶派和逊尼派、东正教和天主教）引发的。为解决这一问题，纳扎尔巴耶夫总统举办的世界和传统宗教领袖大会无疑是最好的方案。该大会旨在协调世界各传统宗教之间的对话，通过对话交流方式，最大程度的压缩极端主义的生存空间。自2003年以来，在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳已经成功举办了5届世界与传统宗教领袖大会，吸引了世界各国宗教团体、宗教人士以及国际组织和政府的积极参与。"托卡耶夫说。



最后，托卡耶夫表示，坚信哈萨克斯坦与中国在联合国安理会能够展开积极合作。



"哈萨克斯坦日前已当选2017-2018联合国安理会非常任理事国，这对我们来说是极大的荣耀。哈萨克斯坦在担任联合国安理会非常任理事国期间将积极倡议国际重大问题，其中包括叙利亚和乌克兰问题，并为推动建设持久和平、共同繁荣的和谐世界，以及促进全球各国民族之间的交流和理解不懈努力。中国是联合国安理会常任理事国，在联合国有着极为重要的地位。中国不仅是全球认可的经济大国，更是一个能在关键节点提出重要解决方案的主要国家之一。因此，我们希望在联合国安理会与中国进一步加强合作关系。"他说。



【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】