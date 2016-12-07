托卡耶夫在北京会见李克强及张德江

哈通社北京 - 据哈通社驻华记者报道，正在对中国进行正式访问的参议院（议会上院）议长哈斯穆卓玛尔特•托卡耶夫，于6日在北京会见了中国国务院总理李克强和中国人大常委会委员长张德江。

在同李克强进行的会谈中，中国总理表示，多年以来哈萨克斯坦与中国之间的政治互信不断增强，各领域务实合作取得了丰硕的成果。目前，产能合作已成为两国合作新的增长点。



李克强还强调称，中方愿将"一带一路"倡议同哈方"光明大道"新经济计划更好衔接，促进共同发展。希望两国立法机构加强交流合作，为两国关系发展夯实民意基础，提供法律和制度保障。



"我相信您的此次访问，将为两国之间的合作带来新的助力。"李克强说。







托卡耶夫则强调，中国总理李克强在不久前对哈萨克斯坦进行的访问，取得了圆满的成功。哈萨克斯坦高度重视发展对华关系，愿同中方保持密切高层交往，推进发展战略对接、产能、互联互通等领域合作，使哈中关系不断取得新的发展。



托科耶夫表示，哈萨克斯坦始终以极大的兴趣，密切关注着中国在经济发展中所取得的巨大成就。







议长随后同中国人大常委会委员长张德江举行会谈。



会谈中，议长向中方介绍了哈萨克斯坦参议院的具体情况。











双方就哈萨克斯坦共和国与中华人民共和国在各领域的合作前景进行了深入交流。

托卡耶夫议长还邀请张德江在合适的时候访问哈萨克斯坦。









托卡耶夫强调，阿斯塔纳世博会将于2017年6月开幕，中国国家主席习近平将出席开幕式。



【记者：萨德克·阿克加诺夫 编译：木合塔尔·木拉提】