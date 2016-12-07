沙特下调亚洲原油售价

哈通社阿斯塔纳 -- 沙特国家石油公司(沙特阿美)周二(12月6日)表示，已将其亚洲客户的1月阿拉伯轻质油价格调降1.20美元/每桶，价格为较阿曼/迪拜平均价格贴水0.75美元/每桶。这再次表明，产油国对市场份额(尤其是在最大的消费地区亚洲)的争夺并未结束。

与此同时，沙特阿美还调高了其销售至西北欧的阿拉伯轻质油1月份官方售价(OSP)，比上月价格上涨0.30美元，每桶价格为较布伦特原油加权平均价(BWAVE)贴水4.20美元。

美国客户的1月份阿拉伯轻质油官方售价为较阿格斯含硫油价格指数(ASCI)升水0.05美元/每桶，较上月下滑0.30美元/每桶。

OPEC上周三(11月30日)达成了2008年以来的首份减产协议，沙特接受大幅减产，并放弃要求伊朗降低产量，对过去两年来油价下滑逾半局面终于采取行动。值得注意的是，非OPEC产油国俄罗斯也将加入到减产行列中来，这是15年来的首次。

OPEC石油产量占全球的三分之一，约3360万桶/日。根据周三达成的协议，该组织将从2017年1月起减产约120万桶/日。



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