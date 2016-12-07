舒拉耶夫：哈萨克式摔跤成为奥运会项目尚有时日

哈通社阿斯塔纳 -- 哈萨克式摔跤和训鹰等传统文化遗产日前被联合国教科文组织正式列入非遗名录。

为哈萨克式摔跤闻名全球做出巨大贡献的哈萨克斯坦哈萨克式摔跤协会主席、"哈萨克斯坦之虎"哈萨克式摔跤发展基金会主席阿尔曼•托列艮吾勒·舒拉耶夫接受了哈通社记者专访。

记者：阿尔曼•托列艮吾勒，听到这么好的消息，我们也感到非常的高兴。您是否预料到这一结果？

舒拉耶夫：三年前，哈萨克斯坦哈萨克式摔跤协会和"哈萨克斯坦之虎"哈萨克式摔跤发展基金会准备了高质量演示视频，向联合国教科文组织递交了申请。除此之外，我们花费大量时间把所有的相关术语翻译成了英语。我们为此付出了所有的精力，因此对结果抱有很大的期望。在这里，我们不得不提哈萨克斯坦哈萨克式摔跤协会秘书长萨尔森·胡兰别克吾勒的巨大贡献。要是没有他的经验和知识，我们的团队也不会获得如此的成就。

记者：被列入非遗名录将对这项体育项目带来怎样的影响？

舒拉耶夫：当然，哈萨克式摔跤被国际社会认可是我们迈出的第一大步。接下来在其他国家设立哈萨克式摔跤协会将更加便利，甚至有机会获得其他国家政府的财政支持。目前，我们在全球10个国家设立了哈萨克式摔跤协会分会。被列入非遗名录后，我们将继续这一方面的工作。我们还计划于近期组建国际哈萨克式摔跤联合会。

记者：您对使哈萨克式摔跤进入奥运会项目有何看法？

舒拉耶夫：曾有政府官员们表示，应该向国际奥委会提出申请，令哈萨克式摔跤进入奥运会比赛项目。当然我非常希望哈萨克式摔跤能进入奥运会比赛项目，但是我认为我们对此还需要付出更多的努力，至少需要10至15年的时间。哈萨克式摔跤若能在50-60年后获得奥运会比赛项目资格，我们也该感到万幸。因为，全球普遍的桑博体育也还未获得成为奥运会比赛项目的资格。我想我实现了大部分梦想，哈萨克式摔跤像日本传统摔跤项目相扑一样，获得了大量观众们的支持和关注。我认为，观众们的认可和兴趣更为重要。

记者：目前国内有多少名运动员练习哈萨克式摔跤？

舒拉耶夫：文化和体育部数据显示，共有12万名人练习哈萨克式摔跤，其中大部分是青少年。我们目前正在着手设立全国各地训练基地，增加教练的数量。

记者：感谢您接受采访！

【记者：肯杰凯•托赫塔穆拉特克兹 编译：小穆 审校：木合塔尔·木拉提】