《哈萨克猎鹰少女》入选奥斯卡最佳纪录片初选名单

哈通社阿斯塔纳 -- 美国电影学院7日公布了奥斯卡最佳纪录片初选名单。

15部2016年涌现出的纪录佳片上榜，其中包括讲述蒙古国哈萨克族女训鹰人--艾肖丽范•努尔哈伊普（Айшолпан Нұрғайып）的纪录片--《哈萨克猎鹰少女》。



此外，最佳纪录片初选名单中还有阿瓦‧迪韦奈主导的《13th》、克里斯汀•约翰逊主导的《摄影师》、罗伯特•肯纳主导的《命令和控制》、詹弗兰科•罗西主导的《海上火焰》、拉乌尔•佩克主导的《我不是你的黑鬼》等电影。



奥斯卡最佳纪录片奖的终选名单（五部）将于1月24日公布。



据此前报道，《哈萨克猎鹰少女》纪录片由美国著名导演奥托•贝利主导，该片主要讲述了一名叫艾肖丽范的哈萨克少女在传承哈萨克民族传统的训鹰技能期间，所经历的传奇故事。



居住蒙古的哈萨克游牧民族，依然保存祖先的习俗，猎鹰便是其中一种历史悠久的技艺。但猎鹰一直以来都是男人的义务，而艾肖丽范却打破这一传统习俗，成为族里第一位族里放映狩猎的少女。



2016年10月18日，该纪录片在美国洛杉矶举行了首映仪式。纪录片的主角--艾肖丽范以及她的父亲努尔哈伊普专程从蒙古国来到了洛杉矶，参加了纪录片的首映式。后来，该纪录片于10月28日起在美国纽约和洛杉矶公映。



【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】