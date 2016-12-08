纳扎尔巴耶夫会见跨国企业高层

哈通社阿斯塔纳 - 据总统府新闻局消息，正在阿特劳进行视察的纳扎尔巴耶夫总统7日同当地大型跨国油气企业高层举行会谈。

参会的跨国企业高层包括埃克森美孚总裁伍兹、法国道达尔勘探与生产有限公司贝利亚克、荷兰皇家壳牌公司首席执行官本•范伯登以及意大利国家碳化氢公司勘探与生产领域总裁贝拉等。



与会各方就进一步发展哈萨克斯坦油气领域合作事宜进行了讨论。



纳扎尔巴耶夫总统强调指出，各方应通力合作，共同应对各类因素，尤其是经济因素所带来的问题。



"哈萨克斯坦政府愿同外国投资者理事会，在共同合作的基础上开展广泛的对话。"纳扎尔巴耶夫说。



参会企业高层均表示，哈萨克斯坦为外资企业的投资创造了良好的条件。在就此向纳扎尔巴耶夫总统表示感谢之余，外资企业高层们还向总统致以哈萨克斯坦独立25周年祝贺，并赠送了礼物--一个装满石油的精制小箱子以及2.5万枝荷兰郁金香。







值得一提的是，在这2.5万枝郁金香中，有8千枝郁金香属于荷兰新品种--"纳扎尔巴耶夫总统"郁金香（2014年命名）。



会谈最后，纳扎尔巴耶夫总统表示，相信哈萨克斯坦同跨国企业之间的互利合作必将取得更多成果。