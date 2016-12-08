世界拳击协会宣布对戈洛夫金与雅各布斯之战招标

哈通社阿斯塔纳 -- 据世界拳击协会官网消息，WBA（超级）/IBO/WBC/IBF中量级拳王根纳季•戈洛夫金（36-0，33KO）与WBA中量级世界拳王丹尼尔•雅各布斯（32-1，29KO）之战未能在世界拳击协会（WBA）指定的时间内达成协议。

当地时间7日，世界拳击协会正式确定，19日在位于巴拿马首都巴拿马城WBA总部对戈洛夫金与雅各布斯之间的比赛举办权进行招标。

因与多位拳手谈判无效，戈洛夫金失去了自由选择对手卫冕WBA超级拳王金腰带的权利。根据WBA的规定，失去自由选择对手的情况下，WBA将指定对手进行谈判。若双方团队未能达成协议，WBA将对赛事举办权进行招标。

GGG团队与WBA指定对手雅各布斯团队未能在指定的时间内达成协议，因此他们将等待赛事举办权招标结果。

戈洛夫金所有赛事转播权归于HBO，若未能招标中获胜将对戈洛夫金卫冕WBA超级拳王金腰带造成威胁。雅各布斯团队若能赢得招标，将有权把比赛转播权交给HBO的竞争对手Showtime，有权改变比赛地点和时间，甚至有权取消比赛。

戈洛夫金团队若能获得比赛举办权，GGG的第37场比赛将于2017年3月18日在纽约麦迪逊广场花园（Madison Square Garden）进行。

若HBO未能获得转播权，戈洛夫金有可能拒绝与雅各布斯对决，他有可能因此失去WBA中量级超级拳王金腰带。

【编译：小穆 审校：木合塔尔·木拉提】

