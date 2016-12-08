中国驻阿拉木图总领馆举办“丝绸之路：友谊与合作”哈中工商界人士招待会

哈通社阿斯塔纳 - 据哈萨克斯坦资讯报道，2016年12月5日，中国驻阿拉木图总领馆在丽思•卡尔顿酒店举办"丝绸之路：友谊与合作"哈中工商界人士招待会。

阿拉木图贸易和投资商会主席比亚洛夫、阿市旅游外联局原局长杜森加利耶夫及中哈企业家代表等近300人出席。

中国驻阿拉木图总领事张伟出席招待会并致辞。

在致辞，张总领事中回顾了中哈建交25年来，特别是共建丝绸之路经济带倡议与哈萨克斯坦2050战略、"光明之路"新经济政策实现对接以来两国经贸投资合作取得的丰硕成果，指出双方合作迎来从传统领域向通讯、基础设施、装备制造、建材、纺织、农业、旅游、信息科技、高新技术等更宽领域快速延伸的大变化、大飞跃。

张伟表示，中哈两国在推进丝绸之路经济带建设进程中率先构建起基础设施互联互通的立体格局，新兴领域和地方合作正在成为两国务实合作新的亮点和增长点。双方民众已经并将从中感受到越来越多的实际成果，中哈合作将成为互利互惠、合作共赢的典范。

张总领事向两国工商界人士为促进中哈务实合作所做重要贡献表示衷心感谢，并愿与大家一道继续不懈努力，共同开创中哈经贸投资合作新的辉煌。





比亚洛夫主席在致辞中表示，近年来在哈举办的中哈经贸交往活动显著增多，"中国商品展"已成为当地的一大品牌项目，哈农业、畜牧业等名优产品对华出口持续扩大，产能合作项目陆续落地生根，这是两国高效、互利合作的有力见证。阿市贸易和投资商会愿进一步发挥应有作用。





杜森加利耶夫在致辞中表示，明年将迎来哈中建交25周年和哈"中国旅游年"，祝愿两国以此为契机进一步扩大交往，为开展互利合作开辟出更大空间。





招待会气氛热烈，中哈工商界人士代表纷纷表示将抓住两国发展战略对接、合作蒸蒸日上的大好机遇，积极参与、全力推进中哈互利合作不断走向新目标、迈上新台阶、实现新突破、取得新成果，造福于两国人民。



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