美国学生用哈萨克语合唱歌曲《吾什阔恩尔》

哈通社阿斯塔纳 -- 据我国驻美国大使馆消息，我国独立25周年之际，美国亨利科学校举办了一场合唱音乐会。

在合唱音乐会中，亨利科学校的学生用哈萨克语演唱了由纳扎尔巴耶夫总统作词、阿勒腾别克•阔拉兹巴耶夫作曲的歌曲《吾什阔恩尔》，为在座的观众带来了意外惊喜。



吾什阔恩尔，是哈萨克斯坦境内自然环境独特而迷人的草原之一，原名为沙马勒甘，后于2011年被更名为吾什阔恩尔。



这片坐落于阿拉木图州玛伊托别山脉东部，阿尔沙勒丘陵以北腹地的草原，将吾尊卡尔卡勒河与莎玛勒甘和这两条河流，一西一东拥抱在了自己的怀中。



值得一提的是，这神奇而美丽的地方，正是哈萨克斯坦首任总统--努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫的家乡。



【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】