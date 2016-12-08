中亚最大跨河大桥顺利通过验收 将于月中通车

哈通社阿斯塔纳 - 中亚最大的跨河桥梁--巴甫洛达尔市额尔齐斯河大桥，日前通过了先期验收。

12月7日，哈萨克国家道路公司巴甫洛达尔分公司副总经理阿曼泰•卡斯木汗诺夫在当天召开的新闻发布会上，向媒体宣布了这一消息。



据其透露，12月2日，技术部门对大桥可承载的最高重量进行了测验。



"为了完成测试，技术部门在大桥上安置了数百个传感器。测试中，超过170吨的载重车辆顺利的通过了大桥。技术人员还对大桥桥墩与地面的结合部，以及所有的钢缆进行了监测。总之，大桥顺利的通过了各项技术验收，符合预期要求。技术人员称，大桥在未来五年内无需在进行检测。" 卡斯木汗诺夫称。



据悉，根据计划，大桥正式通车后，每日通行量将达到1万多辆各类汽车。



据卡斯木汗诺夫介绍，全长达12.3公里的大桥上，安装了完善的视频监控系统。



与此同时，卡斯木汗诺夫还在新闻发布会上否认了关于"过桥费用"的传言，强调大桥的使用是免费的。



巴甫洛达尔额尔齐斯河大桥于2013年8月开工修建，系"光明大道"经济计划重要项目之一。



12月14日，巴甫洛达尔市将举办隆重的大桥通车仪式。



【编译：木合塔尔·木拉提】