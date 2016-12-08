新疆地震局：呼图壁地震未造成较大人员伤亡

哈通社阿斯塔纳 -- 据新华社报道，中国新疆呼图壁县6.2级地震发生后，自治区地震局8日15时举行新闻发布会表示，此次呼图壁6.2级地震发生在北天山地震带上，地震部门已在第一时间启动应急响应，20余名工作人员赶往震区，目前未接到人员伤亡和财产损失报告。

据新疆维吾尔自治区地震局副局长张勇介绍，此次地震震区受影响范围人口不超过50万人，暂未造成大的人员伤亡和财产损失，但不排除个别山区出现房屋受损倒塌以及人员伤亡的情况。

张勇说，减轻地震灾害最有效的方式就是将房屋建结实。自2004年以来新疆实施抗震安居、安居富民工程，据统计，此次地震区域超过70%的房屋都进行了抗震安居改造。

张勇介绍，此次地震与11月25日新疆阿克陶县6.7级地震处不同地震带，二者之间没有必然联系。



阿克陶地震是南天山地震带和西昆仑山地震带交汇处，地震比较多，呼图壁地震是北天山地震带的山前地带，历史上也曾发生多次地震。

根据此前报道，当地时间10月8日，新疆昌吉州呼图壁县附近（北纬43.83度，东经86.40度）发生地震，震级达6.2级，我国三座城市有震感。







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