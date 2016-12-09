我国伊玛目代表团将赴土耳其神学院交流研讨

哈通社阿斯塔纳 -- 据宗教事务和社会组织管理部消息，宗教事务和社会组织管理部副部长别热克•阿仁6日至7日对土耳其共和国进行工作访问，并与土耳其宗教事务部长穆罕默德•居尔迈茨和土耳其总理下属的基金会总局代表阿德南•叶尔特姆举行会谈。

会谈中，双方就哈土两国在宗教领域的合作关系、宗教联盟和基金会的工作情况等一系列事宜进行讨论，并就预防和制止宗教极端主义和其他破坏性思想的传播相关事宜深入交换了意见。



此外，双方还就进一步加强两国宗教领域的合作关系，以及哈萨克斯坦伊玛目代表团为提高宗教领域的工作能力赴土耳其神学院进行交流研讨相关事宜达成了一致协议。



土耳其代表还向别热克•阿仁介绍了TEPAV经济政策研究基金会的工作内容，该基金会旨在对土耳其国内的宗教情况进行研究和预测。



最后，别热克•阿仁还参观了ISAM伊斯兰研究中心，该研究中心旨在对宗教领域进行复杂的全面研究，并积极推动哈纳菲在伊斯兰教的地位。



据悉，别热克•阿仁在对土耳其进行工作访问期间，与TEPAV经济政策研究基金会和ISAM伊斯兰研究中心签署了合作备忘录。



【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】





