参议院批准在我国建立低浓缩铀银行协议

哈通社阿斯塔纳 -- 参议院（议会上院）在9日召开的全体会议上批准《哈萨克斯坦政府与国际原子能机构在哈萨克斯坦境内建立低浓缩铀银行协议》法案。

关于建立核燃料银行的设想，最早由美国于2005年9月在维也纳IAEA大会上提出，其目的是通过设立一个低浓缩铀的"国际仓库"，避免以研发核武器为目的的铀浓缩活动在世界各地蔓延。核燃料银行原则上将为所有需要核燃料供应的国家提供帮助，前提是这些浓缩铀仅作民用。

能源部长波兹姆巴耶夫说："我们要取得国际原子能机构对我国无核化地位、该领域的技术和经验，以及和平使用核基础设施的信任。哈萨克斯坦在建立低浓缩铀银行方面具有充分的技术和经验，我们还拥有该领域的基础设施。"

2009 年，我国提出了在阿斯塔纳设立低浓缩铀银行的建议，原计划于2013年底签署协议，但因技术障碍被推迟。

2015年8月27日，我国与国际原子能机构在阿斯塔纳签署建立低浓缩铀银行协议。哈萨克斯坦在国际核安全指数中排名第15位，政治和经济稳定，有效立法和反腐败为此提供有利条件。

据悉，我国境内的低浓缩铀银行将在乌斯卡曼市乌尔巴冶炼厂为基础改建，可储存90吨低浓缩铀，可完全满足功率为1000兆瓦的清水反应堆的需求。

低浓缩铀银行银行完全依靠自愿捐款运营，对国际原子能机构预算不产生影响。已筹捐款数额约为1.5亿美元，至少够银行运营10年。

【编译：小穆】