参议院通过法案将进一步加强反恐维安工作

哈通社阿斯塔纳 -- 参议院（议会上院）9日召开全体会议，通过了《关于打击极端主义和恐怖主义对哈萨克斯坦共和国部分法律条款进行补充修改》法案。

在法案内容介绍过程中，国家安全委员会副主席马拉特•卡勒卡巴耶夫表示，该法案将进一步加强相关部门对极端主义和恐怖主义的打击行动。



"该法案旨在有效实施纳扎尔巴耶夫总统于2016年6月向国家安全委员会指示的一系列工作任务。在制定法案过程中，我们还将在我国以及其他国家从事恐怖行为的犯罪分子、其犯罪原因，以及国家为打击恐怖主义所采取的有效措施也加入了法案内容当中。"他说。



据悉，该法案旨在进一步加强国家对恐怖主义、极端主义以及非法贩卖枪支的打击行动；改善移民相关事务的管理措施；切实推进公民、社会以及国家的安全保障。



非政府机构、社会组织、我国专家以及外国专家也出席会议，参与了法案的讨论议程。



值得一提的是，国内移民登记相关事宜成为了该会议的热议主题之一，其中包括加强国家对个人与公务枪支交易以及弹药交易的监督工作、为在安全服务领域工作的商业人员实施国家监控的特别程序。



参议员们还就加强国家对极端主义和恐怖主义、参与国际恐怖组织和跨国枪战的犯罪分子的法治秩序；全面禁止涉恐宗教团体在国内的活动等相关事宜进行了讨论。



此外，参议员们还计划在法案中为违反法案者、技术检验不合格的安全机构以及易受恐怖分子利用的人员加入相关的行政责任。



【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】