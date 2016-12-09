希拉里罕见露面发表演讲 谈假新闻对美民主威胁

哈通社阿斯塔纳 -- 据英国路透社12月9日报道，美国前国务卿希拉里8日称，"假新闻"的传播是个危害，必须迅速解决，这是她自11月8日败选以来为数不多的一次公开露面。而此前在她与特朗普竞选总统期间，有关虚假新闻的宣传有很多。

希拉里向即将退休的参议院民主领袖哈里•里德致敬时说道，"我们必须拥护我们的民主"，他称过去一年中泛滥于社交媒体的恶意假新闻和假宣传对美国民主构成威胁。

据报道，希拉里还敦促美国私人公司和政府共同采取行动打击假报道。

她补充说道，"很明显那些所谓的‘假新闻'能对现实世界产生影响。它们牵扯的已不再是政治或党派问题，而是对群众生命产生威胁。普通人只不过是努力地在过日子，做好本职工作， 并为社区做出贡献。"

报道或，希拉里本人也是假新闻的受害者。之前网上有帖子声称，华盛顿的一家比萨餐馆打着该经营招牌实际上则是一儿童性侵集团，而"希拉里就是该集团的头目"。

4日，北卡罗来纳州的一名男子手持一支突击步枪在该餐馆内开了一枪，该餐馆位于华盛顿西北部，离8日希拉里发言的地方仅仅几英里。据警方说，嫌疑人称他是来"调查"一个假新闻的。



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