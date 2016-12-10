诺贝尔奖颁奖典礼将于今晚举行 鲍勃·迪伦将不出席

哈通社阿斯塔纳 -- 12月10日是一年一度的"诺贝尔日"，瑞典首都斯德哥尔摩将迎来隆重的诺贝尔奖颁奖典礼和晚宴。瑞典国王将亲自为获奖者颁发证书、奖章和800万瑞典克朗的奖金，不过，文学奖得主鲍勃迪伦却因事不能出席，这位爆冷获奖的音乐人的缺席可能会给盛典带去些许遗憾。

"诺贝尔周"：隆重而多姿 颁奖是高潮

在瑞典首都斯德哥尔摩，12月10日是诺贝尔先生逝世的日子，后来被定为"诺贝尔日"，诺贝尔颁奖典礼就选在这一天举行。虽说颁奖典礼最受瞩目，然而，整个瑞典早从5日起就进入了"诺贝尔颁奖周"，这一周可以说是瑞典最隆重而又忙碌多姿的时节，几乎每天都会有诺贝尔获奖者的讲座。

对于获奖者、观众和媒体而言，这是由各项新闻发布会、获奖者讲座、音乐会、对话交流和宴会组成的一周。最早开始的活动，是在诺贝尔博物馆举行的新闻发布会和各大奖项的单独见面会。今年的诺贝尔奖得主们要在诺贝尔博物馆的椅子上签名留念，并捐赠工艺品。

随后便是"诺贝尔周"分量最重的活动--诺贝尔讲座。2016年诺贝尔奖获得者分别带来物理、化学、生理/医学和经济学方面的精彩讲座，讲座对公众开放。除了今年获奖者的讲座，还会有往年诺奖得主的演说，仅8日一天就有多大7场讲座。

8日晚上，在美轮美奂的瑞典斯德哥尔摩音乐厅，上演了一场精彩的诺贝尔音乐会，为表达对2016年诺贝尔获奖者们的庆祝。

当然，整个"诺贝尔周"的压轴大戏还是10日的颁奖典礼和晚宴。诺贝尔奖得主们会被安排乘坐豪华轿车抵达举办颁奖典礼的斯德哥尔摩音乐厅。在颁奖仪式上，瑞典国王会颁给每位获奖者一份获奖证书、一个奖章和一张800万瑞典克朗的奖金支票。

在颁奖仪式之后，斯德哥尔摩市政厅将会在晚上7点迎来有超过1000多人参加的盛大宴会，晚上的市政厅会被鲜花、蜡烛和火炬装点，诺贝尔奖得主、瑞典王室成员、科学界和文学界的知名人士等都会出席晚宴，可谓年度最大盛典。

诺贝尔奖得主们：带走荣誉 留下知识

如果说颁奖典礼是"诺贝尔日"的高潮，那么诺贝尔奖获奖者就是最引人注目的主角。又是哪些人获得了2016年诺贝尔奖呢？

10月3日，日本科学家大隅良典因在细胞自噬机制研究中取得的成就，获得诺贝尔生理学或医学奖。

10月4日，瑞典皇家科学院将2016年诺贝尔物理学奖授予戴维·索利斯、邓肯·霍尔丹和迈克尔·科斯特利茨这三名科学家，以表彰他们在物质的拓扑相变和拓扑相方面的理论发现。

10月5日，瑞典皇家科学院将2016年诺贝尔化学奖授予让-皮埃尔·索瓦日、弗雷泽·斯托达特、伯纳德·费林加这三位科学家，以表彰他们在分子机器设计与合成领域的贡献。

10月7日，哥伦比亚总统桑托斯因致力于结束哥伦比亚长达50多年的内部冲突的努力而获得2016年诺贝尔和平奖。

10月10日，瑞典皇家科学院将2016年诺贝尔经济学奖授予奥利弗·哈特和本特·霍尔姆斯特伦，以表彰他们在契约理论方面的研究贡献。

10月13日，美国民谣艺术家鲍勃迪伦因为"在伟大的美国歌曲传统中，开创了新的诗性表达"获得2016年诺贝尔文学奖。

这11位诺贝尔奖得主，除了文学奖得主鲍勃迪伦缺席以及和平奖得主桑托斯将在挪威领奖外，其余9人都会获得瑞典国王亲自颁发的证书、奖章和奖金。当然，他们在瑞典收获的不仅是荣誉，还将通过精彩讲座传播知识。

遗憾？鲍勃迪伦"有事来不了"

诺贝尔六大奖项，可谓是各个领域里的至高荣誉。出席颁奖典礼，意味着正式戴上这份至高的荣誉桂冠。百年多来，很少有获奖者缺席，今年，文学奖得主鲍勃迪伦却因"已有其他安排"不来了。

早在诺贝尔奖官网宣布鲍勃迪伦获得2016年文学奖时，这一消息就在文学界和音乐界引起了很大争论。一位音乐人竟然因为"在歌曲传统中开创诗性表达"而获得了文学界的最高奖项，实在出乎太多人的意料。



随后，诺奖委员会又传出联系不上鲍勃迪伦的消息。直到10月底，瑞典文学院的常任秘书萨拉·丹尼尔斯女士才向外界披露，已经收到鲍勃迪伦的来电，而他在电话中称"获奖消息让我激动无语，对此非常珍视"。

然而，半个多月后，鲍勃迪伦突然给诺贝尔奖委员会写信称，"我希望可以去亲手领这个奖，但很不幸，因为已经存在的其他安排，这想法无法实现。"

虽然鲍勃迪伦不能参加颁奖典礼，但是他表示，已经准备了一份获奖感言，届时会委托一位代表宣读。另一方面，瑞典学会表示，音乐家、作家帕蒂·史密斯（Patti Smith）会在典礼上表演迪伦的歌曲《大雨将至》（A Hard Rain‘s A-Gonna Fall）向其致敬。

当然，近些年缺席诺奖颁奖礼的并非他一人，小说家多丽丝·莱辛因年纪太大、剧作家哈罗德·品特因生病住院、作家艾尔弗雷德·耶利内克因社交恐惧症都没能前往瑞典领奖。不论是对于诺奖盛典，还是对于他们本人来说，这都可能是一种遗憾。



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