纳扎尔巴耶夫：哈萨克斯坦人民令我自豪

哈通社阿斯塔纳 - 在人民的努力下，如今的哈萨克斯坦已为世界所知，并收获了世界的尊重。

哈萨克斯坦KTK电视台11日播出了专题纪录片《新历史》。片中，纳扎尔巴耶夫总统做出了上述表示。



"哈萨克斯坦共和国--无论在其自身，还是在国际政治舞台上，都收获了世人的尊重，是一个真正的、独立的主权国家。我和我的同事们一起，为哈萨克斯坦能够跻身世界舞台，一直努力工作至今。我们做到了，这难道不是一件值得自豪的事情吗？至于我们为之付出了什么，遇到过怎样的艰难险阻，在没有取得成果之前，是毫无意义的。真正重要的是，如今，无论哈萨克斯坦人走到世界的任何一个角落，如今都能够收获尊重。"纳扎尔巴耶夫总统在片中说道。



此外，纳扎尔巴耶夫总统还表示，哈萨克斯坦人民始终令他倍感自豪。



"当然，我始终因哈萨克斯坦人民而感到自豪和骄傲。我的人民信任我，并坚定地支持着我。这么多年来，在人民的支持下，我们的发展中一直没有犯下会影响人民生活的错误。"他说。



在专题片中，纳扎尔巴耶夫总统还谈到了独立初期发行货币的艰难历程，以及政府和议会与人民的关系等。



【编译：木合塔尔·木拉提】