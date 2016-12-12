哈阿两国官员共商合作和友谊

哈通社巴库 - 哈萨克斯坦独立25周年之际，哈萨克斯坦与阿塞拜疆合作问题圆桌会议日前在巴库"Baku Network"专家委员会中心举办。

会议就哈阿两国当前各领域合作进展，以及未来的合作前景等问题进行了探讨。



圆桌会议由阿塞拜疆"Baku Network"专家委员会主席叶勒汗•阿列斯科洛夫主持，哈萨克斯坦驻阿塞拜疆大使馆高级顾问包尔江•多斯曼别托夫、秘书阿勒玛兹•布尔库特巴耶夫阿塞拜疆议会议员阿西姆•莫拉扎德出席会议。



阿列斯科洛夫表示，哈萨克斯坦与阿塞拜疆之间的合作处于一个较高的水平，而两国总统--纳扎尔巴耶夫和阿利耶夫，是两国合作的重要保障。



多斯曼别托夫则认为，哈萨克斯坦与阿塞拜疆之间建立了友好的合作关系，而且两国之间有着长达数个世纪的共同历史。



"如今，两国合作已经进入了高速发展的时期。"他说。



多斯曼别托夫还就独立25年间，哈萨克斯坦在政治和经济领域所取得的成就，进行了详细的阐述。



阿议员莫拉扎德表示，阿塞拜疆始终视哈萨克斯坦为文化相近、有着千年共同历史的合作伙伴和兄弟民族。



"哈萨克斯坦是中亚充满希望的、主权独立的国家。"莫拉扎德说。



会上，哈萨克斯坦驻阿塞拜疆大使馆秘书阿勒玛兹•布尔库特巴耶夫表示，哈萨克斯坦与阿塞拜疆不仅有着共同的历史渊源，两国和两国人民之间在文化价值观上也高度趋同。



他还说，两国之间没有任何针锋相对的矛盾。



"哈萨克斯坦境内有大量阿塞拜疆族裔，而且他们正在积极的参与到哈萨克斯坦社会-政治活动当中。" 布尔库特巴耶夫说。



【编译：木合塔尔·木拉提】