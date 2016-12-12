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    国产四款全新型号拉达轿车即将上市

    11:45, 12 12月 2016
    Photo: None
    哈通社阿斯塔纳 - 据亚洲汽车制造厂（Азия Авто）消息，该厂目前已经正式启动了新世代汽车的制造生产工作。

    据悉，由亚洲汽车制造厂生产的四款全新车型将于近期登陆我国车市。

    四款新型汽车分别是：LADA Vesta、LADA XRAY、Largus旅行车和LADA Granta轿车。

    俄罗斯伏尔加汽车公司总裁尼古拉•莫尔丁认为，亚洲汽车制造厂生产的车辆将有机会扩大对外出口。

    在此之前，亚洲汽车制造厂拥有3款拉达牌汽车的生产许可。分别是：LADA 4X4越野车、Granta Sedan以及Kalina旅行车。

    值得一提的是，LADA Granta和Lada Vesta成为了2016年欧洲销量最好的车型之一。

    其中，Lada Vesta共售出3.3万辆，位列排行榜第99位。

    新款的Lada车型甚至超过了宝马X3的销量。

    亚洲汽车制造厂位于奥斯卡曼市，是哈萨克斯坦国产汽车制造业的领头羊，当前国产车总量的54%出自这家企业。

    正在逐渐走向正轨的哈萨克斯坦汽车工业，正在为国内经济的发展注入新动力。

    目前，国产汽车制造商已经拥有了近20多个车型的生产经验，涵盖轿车、越野车、载重卡车和公共汽车等多种车型。

    【编译：木合塔尔·木拉提】 

    标签:
    哈萨克斯坦 工业创新发展 黄金储备 汽车工业
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