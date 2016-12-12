托卡耶夫会晤俄罗斯国家杜马主席沃洛金

哈通社阿斯塔纳 -- 参议院（议会上院）议长哈斯穆卓玛尔特•托卡耶夫12日在阿斯塔纳会晤俄罗斯国家杜马主席维亚切斯拉夫•沃洛金。

托卡耶夫对俄罗斯议员就俄罗斯宪法日和议会选举的顺利举行表示了祝贺。



"我坚信，目前的俄罗斯议会成员一定会促使俄国的经济水平得到提升发展，并顺利地提高贵国在国际舞台上的地位。"他说。



托卡耶夫还指出，我国独立25年以来，哈俄两国的关系在这短暂时期得到了迅速发展。



"在两国元首的英明领导下，哈萨克斯坦与俄罗斯之间的战略伙伴关系和联盟关系已经迈上了新的台阶。"托卡耶夫说。



托卡耶夫表示，哈俄两国议会为推进哈俄合作关系起到了重大作用，通过按时批准两国重要合作文件，为哈俄关系的合作发展注入了新的动力。议会主义在全球盛行的时刻，哈俄两国应进一步加强议会间交流。



沃洛金对托卡耶夫的观点表示认同，并向哈萨克斯坦议员祝贺了独立25周年纪念日。



"哈俄两国议会间的合作正在持续发展，我坚信，在未来的时间也将如此。这将为哈萨克斯坦与俄罗斯之间的战略伙伴关系发展铺就新的道路。" 沃洛金说。



【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】