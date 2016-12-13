哈伊两国将简化团体旅游签证申请流程

哈通社阿斯塔纳 -- 据投资和发展部消息，哈萨克斯坦-伊朗经贸、科技和人文交流政府间委员会第15次会议于12月10日至11日在伊朗首都德黑兰举行。

会议期间，投资和发展部旅游部门负责人马拉特•伊嘎利耶夫与伊朗旅游部门代表举行了会谈。



会谈中，双方指出，投资和发展部与伊朗伊斯兰共和国文化遗产、手工艺术及旅游组织将于近日制定并签署关于简化团体旅游签证申请流程的备忘录。



哈伊两国旅游部门签署备忘录后，将为简化两国之间的团体旅游签证申请流程提供法律支持。根据备忘录内容所述，旅游团体应由5至50人组成。此外，两国旅游部门还决定交换哈伊两国间负责团体旅游的旅游经营商名单。



会议期间，哈伊两国政府代表还就商务签证办理程序相关协议签署事宜进行了讨论。



马拉特•伊嘎利耶夫指出，伊朗是哈萨克斯坦在旅游业的主要合作伙伴之一。



"简化团体旅游签证申请流程将为推进两国之间的旅游往来起到不可估量的重大作用。拥有8千万余人口的伊朗是哈萨克斯坦在旅游业的主要合作伙伴之一。我国将为伊朗旅客提供环保、娱乐、历史文化以及其他各种方式的旅游机会。根据伊朗最新的旅游战略，伊朗计划在2025年之前将接待游客人数提升至2千万人次，并获取300亿美元的旅游收入。2015年，前来伊朗旅游的游客数量达到了520万人。2016年起，伊朗为我国以及其他57个国家开始在机场提供3个月的签证办理服务。伊朗位来自全球各地的游客提供了有利的旅游机会（伊朗共有17个旅游景点已列入联合国教科文组织的世界遗产名录中），并以最高标准、最严措施为游客提供了各项安全保障服务。伊朗遭国际制裁后，伊朗航空公司首次与美国播音公司签署协议，购入了80架客机。总的来说，我们高度重视与伊朗建立旅游合作关系。此外，我们还计划与贵国实施一系列合作项目，其中包括推进里海水上旅游的发展。"他说。



【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】