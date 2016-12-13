纳扎尔巴耶夫向全体哈萨克斯坦人民致以独立日祝贺

哈通社阿斯塔纳 -- 纳扎尔巴耶夫总统13日在总统府举行了国家荣誉颁发仪式。

活动期间，纳扎尔巴耶夫总统为一批社会人士颁发了国家荣誉，并对哈萨克斯坦人民即将迎来我国独立25周年纪念日表示了祝贺。



"我衷心的祝贺全体哈萨克斯坦人民独立日快乐！在这一天，我们的国家成功取得了独立与自主，获得了其他国家的认可。因此，这一天，永远都是一个重要而值得纪念的日子。自独立以来，我国取得了许多巨大成就。在这隆重的节日即将到来期间，你们获得了国家荣誉。国家对你们为全国人民立下的功勋给予的评价。每一个国家都会以伟大的艺术和丰富的文化而显示出他与众不同的特色。你们为国家所作出的贡献促使哈萨克民族的精神财富更加丰富。因此，我们今日将为你们颁发文学与艺术领域的国家荣誉。我相信，此时此刻对你们而言将成为一个值得纪念的难忘时刻。我真心祝贺你们获得国家荣誉。"纳扎尔巴耶夫说。







纳扎尔巴耶夫强调指出，独立日对任何一个国家而言，都是一个具有重大纪念意义的周年纪念日。



"如今的哈萨克斯坦取得了令世人瞩目的辉煌成就，走出了一条符合国情的发展道路。而这一切得以实现的基础，唯有主权独立。独立25年以来，我们取得的所有成就与业绩，均是哈萨克斯坦人民共同努力的成果。而今天的国家荣誉获得者也为推进国家的发展作出了显著的贡献。你们以高尚的道德行为为其他人树立了光辉的榜样，获得了公众的爱戴与尊敬。"纳扎尔巴耶夫说。



【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】

