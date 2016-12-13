古特雷斯宣誓就任联合国第九任秘书长

哈通社阿斯塔纳 -- 联合国候任秘书长安东尼奥·古特雷斯12日在第71届联合国大会全体会议上宣誓就职，他将从明年1月1日起行使联合国秘书长职权。

在本届联大主席汤姆森主持下，古特雷斯手按《联合国宪章》宣誓说，将以忠诚、谨慎和良知来规范自己的行为，履行联合国秘书长职责，效忠联合国利益。

古特雷斯在致辞中说，联合国是多边主义的基石，必须在预防危机方面加大力量。他表示，今后的工作将主要围绕通过预防和斡旋实现和平、推动落实可持续发展目标及联合国内部改革等。

古特雷斯宣誓就职前，联大全体会员国代表以起立鼓掌的方式通过决议，向即将卸任的秘书长潘基文致敬，感谢他十年来为联合国所作的不懈努力和贡献。潘基文随后发表讲话，回顾他任职期间联合国面临的挑战，感谢各国给予他和联合国的支持。

古特雷斯今年67岁，1995年至2002年任葡萄牙总理。2005年6月至2015年12月，古特雷斯执掌联合国难民署。在经过联大组织的"公开面试"、联合国安理会多轮意向性投票后，古特雷斯今年10月13日被联大正式任命为联合国第九任秘书长，任期自2017年1月1日起至2021年12月31日。



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