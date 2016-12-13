石油限产协议不会对卡沙甘油田造成影响

哈通社阿斯塔纳 -- 据能源部消息称，哈萨克斯坦在2017年将力争减产2万桶/日。

据悉，欧佩克与非欧佩克成员国（阿塞拜疆、巴林、玻利维亚、赤道几内亚、哈萨克斯坦、马来西亚、阿曼、俄罗斯、苏丹和南苏丹）会议于12月10日在维也纳举行。会议达成了15年来的首份石油联合减产协议。



根据协议，欧佩克国家将削减原油产量120万桶/日，将产量限制在每日3250万桶/日。非欧佩克产油国同意减产55.8万桶/日以配合欧佩克的减产行动。



该协议效力将持续至明年年中。



根据协议，哈萨克斯坦计划将产量限制在低于11月原油产量的水平上。



11月，哈萨克斯坦共生产原油170万桶。



能源部表示，削减2万桶石油产量的任务将由阿克托别、克孜勒奥尔达和曼格斯套州的油田完成。



而卡沙甘油田、田吉兹油田和卡拉恰甘纳克油田的生产，将不受到影响。



据悉，根据在维也纳达成的限产协议，到2017年一季度末，俄罗斯将减产20万桶/日，4-5月将达到30万桶/日的减产量；阿曼表示将减产4.5万桶/日；墨西哥将减产10万桶/日；阿塞拜疆减产3万桶/日；马来西亚将减产2万桶/日。



【编译：木合塔尔·木拉提】