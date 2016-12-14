叙利亚政府宣布阿勒颇战事终结

哈通社阿斯塔纳 - 俄罗斯新闻社14日援引叙利亚政府阿勒颇当局新闻发言人阿玛尔•叶祖发布的声明称，截止2016年12月13日，阿勒颇城内及周边战事已经全部结束。

"从昨晚至今晨，阿勒颇市区已经实现了全面的稳定。没有任何信息显示，城内有出现战斗。零星的枪声来自为庆祝城市光复而举行的庆祝活动。"叶祖说。



不过当地记者声称，在有可能藏匿着残存恐怖分子的城市东区，13日晚间仍能听到机枪开火的声音。



而战地指挥中心的通报称，阿勒颇城中绝大多数残余的恐怖分子及其家眷，已经根据协议通过拉姆斯检查站撤离城市。政府军为这些人提供了撤离用的巴士。



"没有发生战斗，城内外一切均已恢复平静。"指挥部称。



旷日持久的阿勒颇之战或许将就此画上句号，但叙利亚内战何时终结，仍是一个未知数。



值得一提的是，叙利亚古城巴尔米拉11日再度陷入极端组织ISIS之手。



该城去年5月被极端组织占领，城中文物随后遭到大肆破坏。政府军在2016年3月收复了古城，但据信此次失守后，当地守军未能对极端组织进行有效抵抗且遗弃了大量装备。



分析人士认为，鉴于在伊拉克陷入失败，攻击巴尔米拉很可能是极端组织ISIS的最后挣扎。



【编译：木合塔尔·木拉提】