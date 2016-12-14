微软推出新翻译软件 提供面对面对话实时翻译功能

哈通社阿斯塔纳 -- 微软今天宣布一款微软翻译App更新，使人们有可能面对面实时翻译周围人正在发出的信息。这一设计的理念是每个参与谈话的人都使用这款应用程序，并在他们的设备上看到翻译出来的单词。对于一些语言，这款设备甚至可以提供口语翻译。

要使用该功能，你需要打开Android、iOS、和Window设备上的App应用程序，也可在为这一功能开设的新网站上，选择你要使用的语言。这款App可生成一个代码和一个二维码，其他人可以使用微软翻译App扫一扫，然后每个人可以开始一起使用这款App应用程序。

"说话时按动键盘上的空格键或对讲机上的屏幕按钮。几秒钟后，他们所说的内容就会被翻译出来，出现在其他参与者的设备屏幕上，而且是以母语的形式，"微软的约翰·罗奇(John Roach)在博客中写道。

就已经非常强大的微软翻译App应用程序来说，这是一种有趣的增强模式，可以翻译口语和书面文本，还可翻译利用你设备上的相机所拍摄的已有图像或照片中的文本。也就是说，这个应用程序可使两个人用不同的语言进行口语对话。

新功能更强大，因为它允许两个以上的人在多个设备上使用这一功能。

与可提供Skype通话实时翻译的Skype翻译类似，微软翻译的新面对面功能依赖于深度学习，包括运用语音片段等大量数据进行人工神经网络训练，然后让神经网对新数据进行推断。

谷歌已经开始在谷歌翻译中使用神经机器翻译，但目前不提供任何类似新微软翻译的产品。



【编辑：木合塔尔·木拉提】