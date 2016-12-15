哈萨克斯坦文化日活动在中国北京举行

哈通社阿斯塔纳 -- 据哈通社驻华记者报道，上海合作组织秘书处14日在中国北京举办哈萨克斯坦文化日活动。

中国文化部副部长丁伟、中国外交部东欧和中亚事务部门代表和上合组织成员国驻华使馆代表出席了活动。

上合组织秘书长阿利莫夫说："上合组织总部院内首次搭建起了哈萨克毡房，这是对拥有悠久历史的哈萨克文化的尊重。目前，哈萨克文化在各方面得到了有效发展，获得了国际社会的关注。"

阿利莫夫强调，活动在庆祝上合组织轮值主席国哈萨克斯坦独立25周年和上合组织成立15周年框架下举行的。

哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特•努雷舍夫向贵宾们介绍了哈萨克斯坦在独立25年内取得的成就、我国文化领域的发展和哈萨克斯坦在解决国际社会热点问题的作用。

努雷舍夫说："纳扎尔巴耶夫总统的提出的国家规划下，我国历史和文化遗产得到了有效的保护和恢复。扩大了国内文化遗产基础设施，建造了各种剧院、博物馆和图书馆。哈萨克音乐和电影领域得到了高速发展。"

中国文化部副部长丁伟表示，哈萨克斯坦自古以来就是丝绸之路上一颗璀璨明珠。在漫长的历史岁月中，哈萨克斯坦人民创造了多彩的文化艺术，为世界文明的发展做出了贡献。

【记者：萨德克•阿克加诺夫 编译：小穆 审校：木合塔尔•木拉提】















