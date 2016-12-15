哈通社阿斯塔纳 -- 据中国国际在线报道，12月15日，哈萨克斯坦图书角揭幕仪式在中国国家图书馆举行。哈萨克斯坦驻华大使努雷舍夫、哈萨克斯坦国家学术图书馆馆长穆娜尔巴耶娃和中国国家图书馆馆长韩永进出席了揭幕仪式。

努雷舍夫在致辞中首先对中华人民共和国文化部和国家图书馆为推动建立哈萨克斯坦文学中心所提供的帮助表示感谢。他说，文化交流在巩固哈中两国人民友谊上占据特殊地位。作为邻国，为加深彼此的了解需要相互交流文学作品。图书角的开设证明了两国关系的特殊性。希望中国读者可以通过这些书籍对哈萨克斯坦的历史、发展现状和未来以及文化文学信息有所了解。对于书籍的更新大使馆愿意继续提供帮助。





韩永进表示，哈萨克斯坦有着丰富多彩的历史文化。在即将到来的哈萨克斯坦独立25周年、中哈两国建交25周年之际，在中国国家图书馆馆内设立哈萨克斯坦图书角，希望能够以书籍、文字为纽带，积极推动中哈两国文化交流与合作，加强文明的相互尊重与理解。





哈萨克斯坦学术图书馆馆长穆娜尔巴耶娃表示，书自古以来象征了文明的水平，图书馆也是文化和文明的体现，纵观图书馆的历史，中国文化无疑在世界上占有先进地位。哈中睦邻友好关系不断加深，两国正在加紧推动丝绸之路经济带建设，哈方希望同中方一道巩固两国人民的传统友谊和推动双方的人文合作交流。





揭幕仪式结束后，韩永进馆长陪同努雷舍夫大使、穆娜尔巴耶娃馆长参观了图书角。据了解，哈萨克斯坦驻华大使馆和哈萨克斯坦学术图书馆向中国国家图书馆赠送了100册有关哈萨克斯坦国情、文学与文化的图书。此次赠书不仅丰富了国家图书馆哈萨克斯坦相关图书的馆藏，而且为中国读者开启了一个了解哈萨克斯坦文学、文化的新窗口。



【编辑：木合塔尔·木拉提】