历史上的今天：哈萨克斯坦共和国宣告独立

哈通社阿斯塔纳 -- 今天，2016年12月16日，是哈萨克斯坦共和国独立25周年纪念日。

距今25年前，即1991年12月16日，哈萨克斯坦共和国首任总统努尔苏丹·阿比舍吾勒·纳扎尔巴耶夫签署独立宣言，向全世界宣告了哈萨克斯坦，这个主权独立、人民自由的伟大国家的诞生。



独立伊始，哈萨克斯坦便得到土耳其、中国、美国等大国的率先承认，之后的几周之内世界绝大多数国家承认哈萨克斯坦的独立和主权，与我国建立了外交关系，哈萨克斯坦正式迈向世界政治舞台。



主权的独立，也为哈萨克斯坦这片神圣的土地开启了新的时代，自古以来便将这片伟大的草原作为家园的哈萨克人民，得以恢复了语言、信仰和自由，并通过自身不懈的努力，得以跻身世界前50强国之列。



在4分之1个世纪中，哈萨克斯坦走出了独立之初的困境，在国际政治舞台上开始崭露头角，并收获了国际社会的尊重与信任。从2017年开始，哈萨克斯坦将履行其联合国安理会非常任理事国职务。



独立是哈萨克民族百年的梦想，今天我们应该像爱护自己的眼睛一样维护国家的独立和稳定团结的大好局面。独立日不仅是哈萨克斯坦的国家节日，也是侨居世界各地的哈萨克人共同的节日。衷心祝愿我们伟大的祖国永远繁荣富强、人民幸福安康。



【编辑：木合塔尔·木拉提】