哈中建交友谊联欢会在西安举行

哈通社北京 -- 独立25周年之际，我国在华留学生联盟在西安举办了"哈中建交友谊联欢会"。



该联欢会得到了国际一体化基金会西安代表处、西安市产品质量监督检验院的大力支持。我国驻哈大使馆代表；西安市一系列机构、单位以及高等教育机构代表；西安市哈萨克斯坦侨民等共计700余人出席了活动。





西安哈萨克斯坦学生会主席、长安大学国际关系与贸易系4年级学生詹塞力克•图尔森别克表示， "哈中建交友谊联欢会"的举办非常顺利，取得了一定的成功。

"会场原本能容纳496人。我们并没有想到会有这么多人出席这场庆祝哈萨克斯坦独立25周年和哈中建交25周年的联欢会。虽然会场坐满了观众，还有许多人甚至只能站着参观表演，但大家依然看完了整场演出。我相信，在座的观众都对这场晚会非常满意。"他说。





詹塞力克•图尔森别克还介绍说，联欢会开幕前，还为观众呈现了众多哈萨克斯坦歌手和明星、导演、演员，以及西安市高等教育机构学生与教师，还有重庆、武汉、广州等市哈萨克斯坦学生会代表发来的视频祝贺，并奏响了哈萨克斯坦的国歌。





演出期间，身着哈萨克民族服饰的学生们还为现场嘉宾们举行了具有祝福含义的恰秀仪式（шашу）。随后，阿塔梅肯乐团用冬不拉为观众带来了精彩的表演。此外，作曲家穆拉特•舍利札特吾勒、国际一体化基金会舞团代表也倾力演出，为观众奉上了一场高水平演出。





随着演出的结束，主办方还为观众奉上了抓饭、包尔萨克等哈萨克美味的传统食品。

在接受哈通社记者采访时，西安交通大学国际法学专业学生拉西亚姆•木尔丁诺娃说："我和其他一些朋友因晚会的组织工作未能观看整场演出。但是，当我们看到晚会的视频回放后，目睹了表演人员的精彩演出。我们每月都会尽力举办一场文化或体育活动，我认为，在西安举办的此次联欢会演出对当地的哈萨克斯坦公民而言，是今年举办最隆重、最重要的一场活动。"

【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】

