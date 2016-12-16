日欲靠赌博提振旅游 旨在吸引有钱中国人

哈通社阿斯塔纳 -- 以赌场为主的综合度假区建设推进法15日凌晨在日本众院全体会议上以自民党及日本维新会等多数赞成获得最终通过。新加坡《联合早报》称，这是安倍政府酝酿多年的策略，目的是希望2020年东京奥运以后，赌场业务能支撑日本旅游业，刺激经济增长。

据初步估计，赌场建设和开业将能创造10万个工作机会，至少给日本带来五万亿日元的经济效益。

日本迄今不允许在国内设赌场，主要是因为法律上有"禁赌"的规定，恐怕日本国民通过赌博换取钱财，不务正业。不过，日本首相安倍晋三从经济角度出发，认为开设赌场可促进观光业，希望通过赌场法案为2020年奥运会后的经济寻找新引擎。两年前，安倍出访新加坡时曾要求参观当地的滨海金沙综合度假胜地内的赌场，已流露出日本当局有意松绑禁赌令。

此前日本媒体也透露，安倍准备在开赌法案在众院通过后，与推动大阪建赌场的前大阪市长桥下彻洽商投资事宜。桥下对大阪开赌场早已胸有成竹，选定的地址是填海地区"梦州"，其面积与新加坡两家综合度假胜地相等。据知除了赌博设施，该度假胜地还将建设酒店、水族馆和表演厅。

日本官方估计，若是以赌城作为观光资源，可为其带来每年1.5亿日元的经济效益，这样的规模仅次于澳门，有望让日本成为亚洲第二大赌博地。由于建设带赌场的综合设施还可引来外资，日本也初步估计，赌场开业的总经济效益为五万亿日元，制造10万个就业机会。

《东京新闻》引述一名熟悉拉斯维斯加赌场人士的谈话指出："日本官方的目标是要吸引中国的富裕层，以赌场进一步吸引他们。"